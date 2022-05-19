أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022).

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية من هنا

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 54:

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

تعويضات بأثر رجعي:

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً.

عدد أرباب الأسر:

بينما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وبين الهاجري، أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكـور المستقلون 56%، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.