أعلن برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن ، في تغريدة عبر حساب الرسمي في “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات المستفيدين بشأن التأكد من حالة الدفعة، وقال في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، إنه يمكن التأكد من حالة الدفعة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل دخول

2- الدخول إلى الدفعات المالية

3- بيان حالة الدفعة

تفاصيل الدفعة الـ 53

وقبل أسابيع أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ53 الخاصة بالدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم الأحد.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق 10.3 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة

وتابع برنامج حساب المواطن أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.