كشف المدافع الدولي حسان تمبكتي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن مصيره إما بالانتقال إلى الهلال أو النصر أو البقاء مع نادي الشباب.

وقال تمبكتي في حديث لـ قناة SBC: “أنا باق مع الشباب ولا أهتم بأي أحاديث أخرى”.

حسان تمبكتي باق في الشباب لعامين:

وتمبكتي البالغ من العمر 23 سنة، يرتبط بعقد مع قلعة الليث، حتى 30 يونيو من عام 2024، حيث إنه أحد أبناء النادي، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول.

وارتبط اسم المدافع الشاب، بالانتقال إلى الهلال، في الصيف القادم، حال رفع عقوبة حرمان الفريق، من التعاقدات، في الوقت الذي دخل فيه النصر بقوة، في الصفقة.

يذكر أن تمبكتي كان شارك في فوز الشباب على الفيصلي بالجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل تأجيل بقية مباريات الجولة.