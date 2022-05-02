حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، مصير إعادة مباراة مصر والسنغال في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

السنغال تخطف التأهل

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، على الرغم من فوزه ذهابًا بهدف نظيف على ملعبه في الدور الفاصل المؤهلة للمونديال، إلا أنه خسر إيابًا، وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب السنغال.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية من أجل إعادة مباراة مصر والسنغال، وذلك بسبب المخالفات التي قام بها الجمهور في المدرجات سواء لإلقاء الزجاجات أو توجيه الليزر تجاه لاعبي الفراعنة وتعطيل وصول الحافلة.

قرارات فيفا بشأن مباراة مصر والسنغال

وكشف فيفا في بيان رسمي عن قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة مصر والسنغال، حيث تم تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم 6 آلاف فرانك سويسري، لسوء سلوك 6 من عناصر المنتخب.

وتم تغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 175 ألف فرانك سويسري، بجانب خوض مباراة بدون جماهير، بسبب عدم تنفيذ قواعد السلامة، وفشل تطبيق القانون والنظام بالاستاد، واقتحام الملعب وورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية والليزر ورفع لافتات مسيئة، وسوء سلوك 6 من عناصر المنتخب.