كشفت تقارير إعلامية مصير مشاركة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس نادي الاتحاد، في مباراة الطائي الأحد المقبل بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “الحارس البرازيلي ليس جاهز حاليًّا للمشاركة ولكنه قد يشارك أمام الطائي، بحسب ما سيقرره الجهاز الطبي”.

راكان النجار البديل في حراسة المرمى:

وأضاف الفراج: “حاليًّا يتم تجهيز راكان النجار لـ حراسة مرمى الاتحاد حتى عودة غروهي”.

وتعرض غروهي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء ليشارك راكان النجار بدلًا منه.

وكان حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الاتحاد، كشف تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس المرمى البرازيلي بعد لقاء الهلال حيث قال: “إصابة مارسيلو عبارة عن كدمة بالرقبة واللاعب فقد وعيه لمدة دقيقة.. الأمور طيبة واللاعب لا يعاني كسور، كان يجب إيقاف اللعب بعد حالة إغماء الحارس”.