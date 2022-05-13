تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن حقيقة اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني، بضم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، رغبة نادي بايرن ميونخ في التعاقد مع الدولي السنغالي ماني، وذلك في محاولة لتعويض رحيل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الأفضل في العالم العام الماضي.

بايرن ميونخ مهتم بضم ماني

وأشارت إلى أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن التقى مع وكيل ساديو ماني وهو بيورن بيزيمر الأسبوع الماضي وعبر عن اهتمام النادي بضم النجم السنغالي.

يذكر أن ماني يستعد غدًا لخوض مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.