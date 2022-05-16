تسببت أنباء متداولة حول نية مجلس إدارة نادي النصر في الاستعانة بخدمات سعد الحارثي نجم الفريق السابق للعمل في الجانب الإداري للفريق الكروي الأول، في حالة من الجدل لدى جماهير أصفر العاصمة.

وكان الحارثي صاحب الـ38 عامًا، اعتزل كرة القدم في سن الـ29 في عام 2013 بعدما قضى سنتين مع نادي الهلال حيث فضّل الاعتزال، لاستكمال الدراسات العليا من أجل الحصول على شهادات علمية إضافية، بدأها بـ”الماجستير”.

سعد الحارثي لن يعود لـ النصر

وبحسب ما ذكره الإعلامي” نواف التميمي” بأن النصر لم يفكر على الإطلاق في تعيين الحارثي في أي منصب إداري بالفريق الكروي الأول للنادي في الموسم المقبل، وأن كل ما تردد لا يمت للواقع بصلة.

النصر يستعد يوم السبت المقبل لمواجهة فريق الرائد بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.