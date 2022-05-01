تشغل قضية محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نادي النصر، بال جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد اشتعال الأزمة بين الأطراف الثلاثة.

شكوى النصر ضد محمد كنو:

وجاءت شكوى النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال بسبب تجديد اللاعب لـ الزعيم، حيث كان قد وقع على عقود انضمامه لـ العالمي، بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي.

وأشارت التقارير الصحافية، أن هناك عقوبات من المتوقع أن يتم تطبيقها على اللاعب خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن لجنة الاحتراف لدي الاتحاد السعودي ستصدر 3 عقوبات ضد كنو.

وتأتي العقوبات الثلاثة على النحو التالي: “إيقاف 6 أشهر أو أكثر، أو إيقاف الهلال فترتي تسجيل، فيما تكون العقوبة الأخيرة، هي تحمل اللاعب قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النصر”.

سبب تأخر النظر في الشكوى:

وتحدث الخبير القانوني أحمد الأمير، عن سبب تأخر إصدار العقوبة ضد محمد كنو ونادي الهلال، قائلًا: “شكوى النصر المنظورة أمام لجنة الاحتراف لا زالت في طور المداولات والتحقيقات ولم تصل إلى مرحلة إصدار القرار!”.

وعن موعد إصدار الحكم، أضاف: “بعد أن يتم إقفال باب المداولات، تدرس لجنة الاحتراف تفاصيل الشكوى وأدلتها ومدفوعات المدعى عليهم ومن ثم تقرر قبولها أو رفضها”.

غياب كنو عن مونديال قطر 2022:

وفي حالة، أن تم تطبيق العقوبة على محمد كنو نجم نادي الهلال بـ ستة أشهر فقط، سوف يشارك اللاعب مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مونديال قطر 2022.

وإذا تم إصدار قرار بـ إيقاف محمد كنو أكثر من ستة أشهر، فإنه حينها سيكون من المتوقع غياب اللاعب عن مونديال قطر، حيث سيبدأ في نهاية نوفمبر المقبل.