أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ28

ويدير محمد القرني، مباراة الحزم ضد الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع عبدالله العويدان، وحكم الفيديو محمد السماعيل، وساعده محمد العرمطي.

ويدير شكري الحنفوش مباراة الرائد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويساعده محمد العبكري وهشام الرفاعي، والحكم الرابع عبدالله زربان، وحكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده سعيد المهدي.

ترتيب الدوري

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق منافسات الجولة الـ28 اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال.

وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، ثم ضمك بـ43 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، ثم الطائي بـ31 نقطة.

وحل النادي الأهلي عاشرًا برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والرائد، ثم التعاون بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي، يليه الباطن بـ26 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.