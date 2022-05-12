أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ27

ويُدير مباراة التعاون ضد الباطن، الروماني إستفان كوفاكس، ويساعده مواطناه فاسيلي مارينيسكو وآرتني ميهاي، وعبدالله العويدان حكمًا رابعًا، البرتغالي أرتور دياز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده تياغو مارتينز.

ويقود ماجد الشمراني، مباراة الشباب والفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويساعده بدر الشمراني وإبراهيم الدخيل، والحكم الرابع محمد القرني، وحكم الفيديو رائد الزهراني ويساعده أحمد العتيق.

جدول ترتيب الدوري

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الزعيم برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الشباب برصيد 47 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه التعاون برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن، فيما يتذيل الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.