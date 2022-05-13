أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الخربوش يدير مباراة الفيحاء وضمك:

ويقود عبدالله الخربوش مباراة الفيحاء وضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عبدالرحيم الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع محمد البريدي، خالد الصلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع ضمك في المركز الخامس بـ33 نقطة.

حكم مباراة الرائد ضد النصر في الدوري:

ويدير شكري الحنفوش مباراة الرائد ضد النصر على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويساعده هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، عبدالله الحربي حكمًا رابعًا، محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مفرح الحسن.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 51 نقطة.