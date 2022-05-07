كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات اليوم الـ3 في الجولة الـ26 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وسيدير طاقم تحكيم سعودي مباراة الهلال وضمك، حيث سيكون مكونًا من: “شكري الحنفوش حكم ساحة، محمد العبكري حكم مساعد، عبدالرحيم الشمري حكمًا مساعدًا، محمد القرني حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكمًا للفيديو، حسن آل سلام مساعد لحكم الفيديو”,

أما مباراة الحزم والفيحاء فيديرها ” السعودي فيصل البلوي حكم ساحة، يعاونه كل من سعيد آل مهدي وبدر الشمراني وسلطان العكيري حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان، حكمًا للفيديو سامي العرفج مساعدًا لحكم الفيديو”.

بينما يدير مباراة الطائي والرائد طاقم تحكيم بلغاري مكونًا من ” جورجي كاباكوف حكم ساحة، مارتين مارجاريتوف حكم مساعد، ديان فالكوف حكم مساعد، عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، البرتغالي أنطونيو نوبري حكمًا للفيديو، البرتغالي فابيو فيريسيمو مساعدًا لحكم الفيديو”.