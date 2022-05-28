تعرض الحكم فيصل البلوي حكم مباراة النصر والأهلي لانتقادات؛ بسبب عدم حمايته للاعبي الأهلي من عنف لاعبي النصر خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأدار المباراة الحكم فيصل البلوي، مع عمر الجمل وسعد الشبرمي حكمين مساعدين، محمد الحربي حكم رابع، وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو”.

نجم الأهلي غضب من أداء فيصل البلوي:

وكان البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الأهلي ظهر غاضبًا من أداء الحكم البلوي الذي لم ينجح في حماية عبدالرحمن غريب من ضربات لاعبي النصر.

وقال حسين الشريف المتحدث الرسمي السابق باسم الاتحاد حول الأداء التحكيمي بالمباراة: “ثقة الجمهور الرياضي بالتحكيم المحلي مهزوزة، لأنه فعليًّا مهزوز ومرتبك ويُشعرك بعجزه عن معاقبة بعض الاندية، خسر الأهلي الفوز بصافرة غير حازمة، رمت به في مصير مجهول، خشونة صفراء مفرطة ولكن لم تجد من يواجهها بعدل”.

أما الناقد الرياضي تركي الغامدي فقال: “سيناريو (يقهر) كل أهلاوي.. كان بالإمكان أن يخرج الأهلي فائزًا لكنه فرط في نقطتين ثمينتين.. حكم المباراة فيصل البلوي تساهل كثيرًا مع بعض التدخلات النصراوية العنيفة.. وكان ممكن يطرد لاعب أو لاعبين من النصر.. ولا ألوم الأهلاويين على احتجاجاتهم”.