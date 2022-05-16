احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بذكرى ميلادها عبر نشر صور عفوية لها على صفحتها الشخصية بموقع الصور إنستجرام، كما قامت بإعادة نشر المعايدات والرد عليها، باستثناء معايدة والدتها منى الصابر.

معايدة محمد الترك

ونشرت الصابر على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام صورة لابنتها حلا وهي صغيرة، كاتبة: “كل عام وأنتي بخير حلا يا أول فرحة بحياتي وأحلى يوم يا روح الماما إنتي، أتمنى كنت أحتفل معك كل سنة في مثل هذا اليوم 15/5 “.

وفي الوقت الذي لم ترد فيه حلا على تهنئة والدتها نشرت كلمات والدها المنتج محمد الترك، والتي قال فيها: “”أميرتي الصغيرة لا تستغربي أنني أناديك لحد اللحظة بأميرتي الصغيرة، لأنك مهما كبرتي في السن ستبقين ابنتي الصغيرة المدلّلة كل عام وأنتي بألف خير ويا رب يوفقك ويأخذ من عمري ويعطيكي”.

حلا الترك وأزمتها العائلية

وأثارت قصة خلاف حلا الترك مع والدتها جدلًا واسعًا بعد انتقال الأولى للعيش مع زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة، بالرغم من حصول الأم على حكم قضائي بضم حضانة الأبناء الثلاثة.



يذكر أن حلا الترك ولدت في 15 مايو 2002، في العاصمة البحرينية المنامة، لأب بحريني وأم سورية، وعرف الجمهور العربي إطلالتها الأولى من برنامج ستار صغار إذ كانت في عمر السابعة بذلك الوقت.

وفي عام 2011م حققت حلا شهرة واسعة بعد انضمامها لبرنامج “آراب جوت تالانت”، ثم بدأت مشوارها الفني عمليًا بإصدار أغنية “بابا نازل معاشه”، وبعض الأغنيات المشتركة؛ مثل: “بنيتي الحبوبة” مع الفنانة مشاعل، و”نامي” مع آسيل عمران”، و “آه يا قمر” مع الفنانة دنيا بطمة.

كما شاركت الفنان الشابة في عدة مسرحيات منها “الحبوبة” عام 2012م، وحازت على جائزة اختيار أطفال نيكولدين في أبو ظبي عام 2019م.