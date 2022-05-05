بات الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حلمًا لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أجل استعادة مكانة الزعيم على منصات التتويج.

وكان نادي الهلال قد سقط ضد الفيحاء، في الجولة المؤجلة بين الفريقين، حيث تلقى الهزيمة على يد الفيحاء بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الزعيم عند النقطة الـ 49.

السقوط الأول لـ الهلال:

وكان يأمل الهلال في استغلال جميع مبارياته السبع، واعتبارها مباريات كؤوس من أجل جمع أكبر قدر ممكن من النقاط، وملاحقة نادي الاتحاد على لقب الدوري السعودي.

ولكن سرعان ما انقلبت الآية، وتغيرت نتائج نادي الهلال حيث خسر ضد الفيحاء، بعد ظهوره بمستوى متواضع ضد الفريق البرتقالي.

ويمتلك نادي الهلال رقمًا قياسيًا سلبيًا، حيث عاد الزعيم إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ثمانية مواسم بعد اللعب في دوري أبطال آسيا، حيث خسر 5 مواجهات، وفاز في ثلاثة.

فرصة أخيرة لـ الهلال:

ويحتاج نادي الهلال إلى تعثر الاتحاد في ثلاث مواجهات، أحد هذه المباريات سيكون ضد الزعيم، وبالتالي يمتلك الأزرق فرصة وحيدة، في الطريق إلى اللقب المحلي.