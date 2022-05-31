قدم الخبير التقني عبدالله السبع، حلًا سريعًا ومميزًا لمشكلة الإضاءة في هواتف آيفون ، وسط النهار أثناء مواجهتها لضوء الشمس.

حل مشكلة الإضاء مع ضوء الشمس ☀️ pic.twitter.com/UfUuqZ9G1y — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) May 31, 2022

وقال السبع في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن هناك حلًا سهلًا لجعل إضاءة الهاتف المحمول واضحة أثناء تعرضه للشمس القوية.

خطوات حل مشكلة إضاءة الهاتف

ولمعالجة الأمر، عليك السير على هذه الخطوات لجعل إضاءة هاتفك واضحة:

1- الدخول على إعدادات الهاتف ويتم اختيار تسهيلات الاستخدام.

2- بعد ذلك يتم اختيار الشاشة وحجم النص.

3- عقب ذلك النزول في آخر القائمة واختيار تقليل النقطة البيضاء، ويتم إغلاق الخاصية، لتظهر الشاشة بشكل واضح خلال النهار.