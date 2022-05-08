بدأ موقع نظام نور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الثامن من مايو في استقبال طلبات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل لكن بعض أولياء الأمور واجه مشكلة في تحميل الموقع وبطء النظام.

حل مشكلة نظام نور

ويمكن تفادي مشكلة عدم القدرة على تسجيل الدخول في موقع نور من خلال اتباع النصائح التالية :

تجنب فترة الذروة التي يتدافع فيها أولياء الأمور على التسجيل والتي تكون غالبًا خلال وقت الدوام الصباحي.

اختر فترة لا تشهد زحامًا في التسجيل فالتسجيل متاح على مدار اليوم ولا يعطي التسجيل المبكر أي ميزة للطالب.

تغيير المتصفح في حالة كانت هناك إضافات مطلوبة لفتح الموقع.

البحث عن أقوى شبكة اتصالات تقدم خدمة الانترنت من خلال خاصية التجوال المحلي.

تصغير حجم الملفات والمرفقات إلى الحدود الدنيا التي يقبلها النظام لا داعي لرفع مستند حجمه 30 ميجا في حين يمكن قبوله عند حجم 2 ميجا.

بعد تأكيد التسجيل واتمام الخطوات اغلق المتصفح حتى تتاح الفرصة لغيرك في التسجيل.

خطوات تسجيل طلاب الأول الابتدائي:

تشمل خطوات التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور ما يلي:

– الضغط على تسجيل الدخول

– اختيار رابط تسجيل ولي أمر جديد

– إضافة هوية ولي الأمر ويظهر اسم المستخدم المقترح

– الضغط على التالي

– إضافة البيانات المرسلة (اسم المستخدم – وكلمة السر)

– ثم اتباع الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل