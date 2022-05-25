قالت أسماء الراجح، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك: إن أسعار بعض السلع تظل مرتفعة رغم زوال سبب الارتفاع لعدة أسباب.

حالات معينة:

وتابعت الراجح، خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا الشيء يحدث أحيانًا، إلا في حالات معينة، عندما يكون هناك دعم لسلعة معينة، أو قرار بشأن سلعة، مشددةً على أن سلوك المستهلكين أنفسهم أحيانًا يكون عاملًا في تحريك الأسعار، ففي فترة كورونا أحجم المستهلكون عن شراء منتجات بعينها، وبالتالي انخفضت أسعار هذه المنتجات.

ارتفاع أسعار 80 سلعة:

ورأت أن تصنيف الجمعية لارتفاع أسعار 80 سلعة غذائية في شهر إبريل مقارنة مع أسعار شهر إبريل 2021 تعتبر ارتفاعات غير عادية تستحق النظر فيها.