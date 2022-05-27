أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الجمعة، رصدها لمحاولات دخول مشبوهة لموقعها الإلكتروني من خارج المملكة، وأنها قررت حصر الدخول على المواطنين بالداخل فقط.

محاولات دخول مشبوهة:

وأوضحت حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مركز خدمة المستهلك شهد خلال اليومين الماضيين، محاولات دخول مشبوهة لأشخاص من خارج المملكة.

وأضافت أنه تم حصر الدخول لمركز خدمة المستهلك، على الزوار من داخل المملكة العربية السعودية، ولا يقبل الزوار من خارج المملكة أو مستخدمي (VPN).

مركز خدمة المستهلك:

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن رابط مركز خدمة المستهلك هو هنا.

وذكرت الجمعية أن محاولات الدخول المشبوهة جاءت من الدول التالية: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وبولندا وهولندا وباكستان وأستراليا وإيران وأوكرانيا.