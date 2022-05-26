استعرضت جمعية حماية المستهلك الحقوق العامة للمستهلكين في المملكة.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، أنه من حق المستهلك أن يتوفر على كل منتج، البيانات التجارية التالية:

المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة، وكذلك تاريخ الإنتاج والصلاحية والبلد التي صُنعت أو أُنتجت فيها وأيضاً العناصر المستخدمة في التركيب وسعر المنتج واسم المُنتِج أو الصانع.

حقوق المستهلكين:

ولفتت جمعية حماية المستهلك إلى أنه من حق المستهلك كذلك شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع وعدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى، وأخذ الباقي مهما كان قليلًا وألا يُلزم بسلع أخرى بدل الباقي مثل اللبان (العلك) أو المناديل الورقية أو غيرها من السلع التي قد لا يرغب بها المستهلك، والحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية تتضمن (المبلغ الإجمالي والتفصيلي، التاريخ، نوع ووصف السلعة، اسم المنشأة) .

فاتورة وتحذيرات:

وتابعت الجمعية: من حق المستهلك الحصول على فاتورة موضح فيها قيمة الضريبة المضافة بشكل واضح، ومعرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر، واستبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة، وأيضاً أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، وأن تكون جميع بيانات المنتج مكتوبة باللغة العربية ولا يمنع إضافة لغة أخرى.