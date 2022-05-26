لا زالت أصداء حملة مقاطعة شراء البيض مستمرة، إثر ارتفاع أسعار الدجاج بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، ما تسبب في حالة غضب من جانب المواطنين ليطلقوا الحملة التي أكدوا أنها السبيل الأفضل لمواجهة جشع بعض التجار.

وكانت لجنة منتجي الدواجن قد أكدت أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض هو نتاج طبيعي لارتفاع أسعار الشحن والأعلاف، كما أشارت إلى أن الأعلاف المستهلكة مستوردة من الخارج، وترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية التي شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية.

مقاطعة البيض:

تصدر وسم “البيض” منصة تويتر اليوم الخميس، وسط تفاعل من مئات المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن سخطهم الشديد بسبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن مؤخراً، كما أشاروا إلى استغلال بعض شركات الدواجن لزيادة الأسعار بشكل غير عادل.

ورأى البعض أن المحلات أعلنت عن عروض لسعر البيض ولكن ليس بالسعر الأساسي الذي كان عليه قبل فترة، ولذلك يجب الاستمرار في المقاطعة إلى حين عودة الأسعار إلى طبيعتها.

وطالب مواطنون الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة، بمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر من جانب التجار، لأن المشكلة تكمن في أن بعض الشركات تتعامل مع المواطن بدون “احترام” أو تقدير للظروف المعيشية، مطالبين بعدم استغلال الأوضاع العالمية لرفع الأسعار.

أسبوع واحد:

ومع إيداع راتب شهر مايو، طالب البعض بالابتعاد عن شراء البيض أو الدواجن أو منتجات الحليب لمدة أسبوع واحد فقط مع التركيز على المنتجات الأخرى التي تشهد استقراراً في أسعارها مثل الفول والعدس واللحم والسمك والزعتر والزيت، مؤكدين أن هذا الأسبوع سيكون كافياً للتجار لمراجعة أنفسهم والرضوخ لحملة المقاطعة وخفض الأسعار مرة أخرى.

وتعجب البعض من أن طبق البيض في البحرين يباع بمبلغ 4 ريالات أما في السعودية فيباع بأكثر من 20 ريالًا، مؤكدين أن الجشع هو أكبر منغص لحياة المواطنين، ويجب ردعه من قبل الدولة وهو من أهم الواجبات والأولويات، خاصةً وأن بعض المتاجر الكبرى أعلنت عن تخفيضات كبيرة في سعر البيض إثر المقاطعة وهو ما يعني أن رفع السعر لم يكن مبرراً من البداية.