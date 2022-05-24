قال الكاتب الصحفي الكاتب الصحفي خالد السليمان: إن الغرامات المالية لبعض مشاهير السوشيال ميديا كبيرة. لكن تمنى إيقاف بعضهم عن الظهور أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيديو | الكاتب الصحفي خالد السليمان: تمنيت أن العقوبة تجاوزت الجانب المادي بحرمانهم من الظهور لو لفترة وجيزة لحماية المجتمع من هذا المحتوى#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/opOwp3rCW9

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2022



وقف مشاهير السوشيال ميديا:

وقال في مداخلة مع قناة الإخبارية: “كلنا نعرف أن المشاهير من هذه الشاكلة اليوم إعلاناتهم باهظة الثمن، وبالتالي تعويضها سهل، فكنت أتمنى أن تكون العقوبة حرمان من الظهور، من استخدام السوشيال ميديا على الأقل لفترات محدودة حتى يكون هناك حرمان حقيقي لما يعتبرونه هم مهنة”.

وتابع: “نحن الآن نتعامل مع ممارسات مشاهير السوشيال ميديا باعتبارها مهنة، والنظام يلزمهم بالتوضيح أن ما يقدمونه هو محتوى إعلاني، أما إذا تجاوزوا بالإساءة لصورة الوطن وصورة المجتمع وصورة أنفسهم فيجب أن تتجاوز العقوبات الجانب المادي إلى أن نحمي المجتمع”.

دور مشاهير السوشيال ميديا:

وأكمل: “دائمًا ما أقول أن دور الإنسان المشهور سواء كان رياضي، أو فني، أو إعلامي، هو أن يكون أمين على رسالته على المجتمع وهو دور كبير في أن تكون من حملة مشاعل التنوير في المجتمع، وزيادة الوعي، وقيادة الرأي العام نحو التفاعل بالمستقبل، وتعزيز الإيمان بمشروع هذا الوطن الذي نراه اليوم كيف يتغير بشكل كبير لدرجة أننا نحن الذين كنا في البداية في حالة قلق من عدم تحقيق المتطلبات التي تحملها الرؤية، الآن نرى النتائج ونقطع الثمار حتى قبل أوانها”.

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع أصدرت قرارًا بتغريم مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بقيمة 400 ألف ريال، بعد إثارتهما ضجة واسعة على خلفية سفرهما لإحدى الدول لقضاء رحلة سياحية، بثا خلالها مقاطع مسيئة.

وأثارت المقاطع التي بثتها الفتاتان غضبًا إلكترونيًّا دفع بعض المواطنين لشن حملة تطالب بوقفهما عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.