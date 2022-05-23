برعاية صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة، تحتفلُ جامعة أمِّ القرى اليوم الاثنين بتخريج نحو 16 ألف طالبٍ وطالبةٍ يمثِّلون الدُّفعة 70 للعام الجامعي 1442- 1443هـ.

دعم متواصل:

وقدَّمَ رئيسُ الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، الشُّكر والامتنان للقيادة الرشيدة؛ على دعمها المتواصل لمؤسسات التَّعليم، مثمِّناً رعاية سمو الأمير خالد الفيصل حفلَ تخرُّجِ الدُّفعة 70، ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة، مقدماً الشكر لمعالي وزير التَّعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري؛ نظير حرصهما على تطوير المخرجات العلميَّة وصقل مهارات الطلبة ببرامج وخطط دراسيَّة موائمة لمجالاتِ سوق العمل.