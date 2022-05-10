استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة المُعين حديثاً صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.

توجيهات أمير مكة

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة بالثقة الملكية سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً سموه ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

الاعتزاز بثقة القيادة

من جهته عبّر الأمير سعود بن جلوي عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه والتي سيكون لها – بإذن الله – دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار جدة.