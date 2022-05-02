رفع نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، أسمى التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال نائب وزير الدفاع : أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

خالد بن سلمان يستذكر تضحيات المرابطين

وأضاف : كما أستذكر في هذه المناسبة جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، الذين هم مصدر فخرنا واعتزازنا بما يقدمونه من تضحيات للدفاع عن الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهم وينصرهم، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته، وكل عام والجميع ووطننا بخير.