التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قائد القيادة الوسطى الأمريكية في تامبا، الفريق الأول مايكل كوريلا.

زيارة إلى تامبا:

وقال خالد بن سلمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “سعدت بزيارة مقر القيادة الوسطى الأمريكية في تامبا، ولقاء قائدها الفريق الأول مايكل كوريلا. بحثنا التنسيق الدفاعي المشترك، والتحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها.

عمل وتنسيق مشترك:

وتابع نائب وزير الدفاع: أكدنا على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين بلدينا، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم.