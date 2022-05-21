شدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على ضرورة الضغط الدولي على الحوثيين لفتح طرق تعز وإيداع إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي اليمني والانخراط في العملية السلمية.

لقاءات خالد بن سلمان في واشنطن

وقال نائب وزير الدفاع ، اجتمعت في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، بحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وأكدت له دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، وتطلّعاتنا بأن يصل اليمنيِّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

وتابع نائب وزير الدفاع : كما أكدت له على أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به؛ للضغط على المليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار.

زيارة نائب وزير الدفاع

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى واشنطن قبل أيام بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حيث التقى عددًا من المسؤولين الأمريكيين بينهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حيث تم استعراض الشراكة السعودية – الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين.