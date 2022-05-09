يبدو أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز نجم فريق الريان القطري استقر على رفض الانتقال لنادي النصر واختيار الانتقال للدوري الأمريكي في المرحلة المقبلة.

وقالت صحيفة Libero البيروفية إن ناديي النصر ووست هام يونايتد الإنجليزي مهتمان بضم اللاعب الكولومبي لكن الأخير يفضل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية دايفيد بيكهام.

مسيرة صعبة لـ خاميس في قطر

وأضافت الصحيفة: ” مسيرة اللاعب الكولومبي في قطر واحدة من أصعب المحطات طوال مسيرته. ولم تستطع الإصابات أن تمنحه الاستمرارية التي كان يأمل أن يحظى بها مع الريان، وأصبح مستقبله مجهولًا الآن، خاصة أنه جذب انتباه العديد من الأندية”.

وتابعت الصحيفة: ” “نجم مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، يفكر ف الاستحواذ على خدمات خاميس وسيقدم له عقد بقيمة 8 ملايين دولار سنويًا.

النصر ينافس وست هام

وواصلت: “وتجدر الإشارة إلى أن الأندية الأخرى التي ترغب في الحصول على الكولومبي هي وست هام من إنجلترا والنصر من السعودية، وكلاهما في وضع مالي جيد”.