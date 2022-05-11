قالت شركة Electronic Arts، المعروفة اختصارًا بـ EA Sports وهي ناشرة ألعاب الفيديو: إنها ستتوقف عن صنع ألعاب كرة القدم التي تحمل علامة فيفا.

وكانت قد قدمت أول لعبة فيفا في عام 1993، وظلت الشركة مسؤولة عن الامتياز منذ ذلك الحين، وهي من أكثر العلامات التجارية ربحية في تاريخ الألعاب.

سبب التوقف عن صنع الألعاب:

باتت تكلفة الترخيص أحد أسباب اتخاذ القرار بالتخلي عن الشراكة بينها وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقررت EA صنع ألعاب فيديو كرة القدم، ولكن اعتبارًا من عام 2023 ستظهر تحت شعار جديد، EA Sports FC بدلًا من فيفا، وستكون آليات اللعب وأنماطه الأساسية مشابهة لما لألعاب فيفا التي تعود عليها اللاعبون في السنوات الأخيرة.

ومن المحتمل أن يشهد التغيير مجموعة أوسع من التجارب الأخرى، بما يتجاوز مجرد القدرة على اللعب، بحسب شبكة BBC.

وقال ديفيد جاكسون، نائب رئيس شركة EA Sports: إن الأستوديو يعتقد أن الوقت قد حان للتحرك في اتجاه مختلف من أجل بناء علامة تجارية للمستقبل.

وعلى الرغم من أن تفاصيل تلك التجارب غامضة في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع أن يملك اللاعبون القدرة على مشاهدة المباريات الواقعية، وتجربة الأحداث المباشرة في اللعبة بأسلوب Fortnite والوصول إلى مجموعة أكبر من العناصر داخل اللعبة.

وأوضح جاكسون سبب الانفصال عن الفيفا قائلًا: عالم كرة القدم وعالم الترفيه يتغيران ويتصادمان داخل منتجنا، وفي المستقبل، سيطلب منا لاعبونا القدرة على أن نكون أكثر اتساعًا ابتكارًا، وبموجب اتفاقيات الترخيص التي اتفقنا عليها مع الفيفا قبل 10 سنوات، كانت هناك بعض القيود التي لن تسمح لنا ببناء تلك الخبرات للاعبين.

موعد الانفصال عن فيفا:

وسيكون هناك إصدار نهائي واحد مع الفيفا، وهو إصدار هذا العام، فيفا 23، والذي يعرض في الخريف، وبعد ذلك لن يتم طرح ألعاب مع الفيفا مجددًا.

وقال جاكسون: سيكون التغيير مصدر قلق للناس في البداية، لكن بمرور الوقت، سنبني لعبتنا الخاصة العلامة التجارية الأفضل بالنسبة لنا.