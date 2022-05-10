قال الخبير في إستراتيجيات الطاقة نايف الدندني: إن العالم لديه نقص في الفائض الإنتاجي وقد لا يجد نفطا كافيًا، موضحًا أن هناك نقصًا في الاستثمارات العالمية وسط سحب من الاحتياطات.

ناقوس خطر:

وأضاف الدندني، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن هناك ناقوس خطر يدق على العالم كله، وكارثة قد تحدث في عالم الطاقة، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز يعرف جيدًا الأرقام التي تصدر من المؤسسات العالمية، ولدينا نقص في معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى وجود 700 مليون إنسان لا يجدون أي مصدر من مصادر الطاقة.

نقص مصادر الطاقة:

ولفت الدندني إلى أن مشكلة العالم الحقيقية هي نقص مصادر الطاقة، ويجب عدم محاربتها وبدء البحث عن حلول، وكل القرارات التي تتخذ في عالم النفط والطاقة هي عبارة عن هروب ولا أحد يعالج المشكلة الحقيقية.