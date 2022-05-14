أكد المهندس عبدالإله الجريوي، المختص في الكهرباء، أن تشغيل التكييف دون إطفائه لفترة طويلة لا يضره.

فيديو | المختص في الكهرباء المهندس عبد الإله الجريوي:

تشغيل التكييف دون إطفائه لا يضره وارتفاع فاتورة الكهرباء للتكييف بسبب زيادة درجات الحرارة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/byNEMSUJ29 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022

وتابع الجريوي خلال حواره إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية: “يتم معاملة المكيف معاملة الثلاجة، فهل بعد شهرين أو ثلاثة يتم إغلاقها وفتحها مرة ثانية، أكيد لا”.

تشغيل متواصل:

وأردف: “إذا احتجته أشغله، وإذا لم نحتج إليه نطفئه ونوفر الكهرباء، وممكن أشغله 6 شهور متواصلة، فلا يوجد مشكلة ولا يضر الجهاز، ويتم اختيار المكيف بناء على عوامل خارجية وعوامل المساحة، فمثلًا المنطقة الشرقية والغربية لا يتناسب معها التكييف الصحراوي وهو مناسب للمنطقة الوسطى أكثر”.

التكييف والفاتورة:

وقال: إن التكييف من أكثر الأجهزة التي تزيد فاتورة الكهرباء، مضيفًا: “كلما زادت درجة الحرارة الخارجية، قلت كفاءة وأداء المكيف، وبالتالي يسحب كهرباء أكثر”.