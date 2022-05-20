أكد مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري، عبدالله بوطويبة، أنه بحسب النظام السعودي يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا المجددة من الصرف الصحي لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء، مؤكدًا أنها أفضل من المياه الجوفية.

فيديو | مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري عبد الله بوطويبة:

يسمح باستخدام المياه المجددة من "الصرف الصحي" لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء وهي أفضل من المياه الجوفية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/zlcmAP2JVU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022

مصدر مستدام:

وقال بوطويبة خلال حديثه إلى قناة الإخبارية: إن المياه المجددة مصدر مستدام ومتوفر صيفًا وشتاء وتحتوي على تراكيز غذائية مهمة للمحاصيل الزراعية أكثر من المياه الجوفية.

تساعد على تحسين الإنتاجية:

ولفت إلى أن المياه المجددة أقل ملوحة من المياه الجوفية وتساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة المحاصيل.