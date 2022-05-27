توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة لشبه غزيرة وحبات البرد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان والطائف خاصة المرتفعات اليوم الجمعة.

وقال “الحصيني” في تغريدة على “تويتر”: “رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والإمارات وعُمان مثيرة للغبار إلا أن يصرفها الله”.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف حائل، القصيم ويمتد إلى الرياض.

وتكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف.

وسيكون الطقس رطبًا على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.