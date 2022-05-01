أثار الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الجدل بشأن مصيره مع الفريق بسبب عدم تواجده في احتفالات الريال بتتويجه بـ الدوري الإسباني لموسم 2021/ 2022.
وتوقع الجميع أن بيل سيغادر الريال بعدما غاب عن احتفالات الريال بالتتويج بـ الدوري الإسباني أمس السبت.
الريال يُبرئ بيل
وقام الريال بتبرئة نجمه بيل، حيث أكد النادي في بيان رسمي أن لاعبه الويلزي كان يعاني من إصابة في الظهر ولهذا السبب غاب عن احتفالات الريال.
وتوجه بيل إلى المدينة الرياضية صباح اليوم الأحد، لإجراء الفحص الطبي والخضوع لأطباء العلاج الطبيعي للعلاج من إصابة في الظهر.
وقال بيل عبر حسابه في “تويتر”: “أنا حزين للغاية لغيابي عن الاحتفالات ولكنني فخور بهذا الفريق، استمتعوا بهذا الإنجاز يا رفاق”.
ويتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 81 نقطة، حاسمًا لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، أما إشبيلية فمتواجد بالمركز الثاني برصيد 64 نقطة، برشلونة ثالثًا برصيد 63 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 61 نقطة، ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
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