وتوقع الجميع أن بيل سيغادر الريال بعدما غاب عن احتفالات الريال بالتتويج بـ الدوري الإسباني أمس السبت.

الريال يُبرئ بيل

وقام الريال بتبرئة نجمه بيل، حيث أكد النادي في بيان رسمي أن لاعبه الويلزي كان يعاني من إصابة في الظهر ولهذا السبب غاب عن احتفالات الريال.

وتوجه بيل إلى المدينة الرياضية صباح اليوم الأحد، لإجراء الفحص الطبي والخضوع لأطباء العلاج الطبيعي للعلاج من إصابة في الظهر.