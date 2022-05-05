توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الغبار خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، على بعض مناطق المملكة.

خريطة الغبار:

وأكد الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه حسب حركة الرياح في مراصد الطقس، من المتوقع تحرك الغبار ليمتد شرق الشمالية ثم حفر الباطن والقصيم، ثم منطقتي الرياض والشرقية، وأن البداية ستكون بالمحافظات الشمالية منهما، ثم الرياض.

ولفت إلى أن الغبار سيكون من متوسط إلى كثيف، وأنه بدأ فجر اليوم على الحدود السعودية العراقية.

الطقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.