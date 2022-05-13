توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن يكون خسوف القمر كليًّا، الذي يرصد في العديد من دول العالم جزئيًّا على غرب المملكة.

وقال المسند: يحدث فجر الاثنين (05:27) 15 شوال خسوف كلي للقمر يشاهد في إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين ولن يشاهد في النصف الشرقي من السعودية، في حين يشاهد فقط غربي السعودية جزئيًّا قُبيل غروب القمر بنحو 9- 24 دقيقة: وأضاف: متوقع ألا تقام صلاة الخسوف؛ لانتشار شعاع الشمس وذهاب سلطان القمر.

سبب خسوف القمر:

ويحدث الخسوف في وضع التقابل أي منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا والأرض بينه وبين الشمس، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر، وبالتالي يدخل القمر في ظل الأرض وعندها تحدث ظاهرة الخسوف.