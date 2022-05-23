شعرت فئة كبيرة من جماهير نادي الاتحاد بالقلق، وذلك بعدما تردد في الساعات الأخيرة في موقع “تويتر” أنباء عن خصم 6 نقاط من العميد قبل مواجهته لنادي الهلال الليلة في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العميد في صدارة دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي الهلال مطارد العميد للمنافسة على اللقب.

وسم أثار الجدل

ووجد وسم ” خصم 6 نقاط من الاتحاد” رواجًا وانتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، حيث تم تغريد أكثر من 4000 تغريدة عن الوسم، الأمر الذي أثار الجدل وقلق الجمهور المحب للعميد.

وكشف سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سابقًا حقيقة الأمر عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مغرد لئيم، وصلته رسالة SMS فذهب بحماقته راسمًا هاشتاقًا، خصم نقاط من العميد”.

وتفاعلت جماهير الهلال مع الوسم قائلة بأن تداول مثل هذه الأنباء ما هو إلا شائعات، حيث قال أحد عشاق الهلال: ” إشاعة، كهلالي لا أتمنى خصم أي نقاط من العميد، والدوري إذا راح لهم، على قلبي وقلب كل هلالي مثل العسل”.

وعلى الجانب الآخر، عبرت جماهير العميد عن ثقتها الكبيرة في لاعبيها، قبل مباراة الكلاسيكو، في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي.