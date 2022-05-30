أعلنت الخطوط السعودية الناقل الرسمي لموسم جدة 2022 عن تقديم خصم يصل إلى 15% لضيوفها على تذاكر الرحلات المتجهة إلى جدة، وذلك ضمن حزمة من الخدمات والعروض التي تقدمها “الخطوط السعودية” لزوار الموسم، لتنضم بذلك لعروض وخصومات “عطلات السعودية” على حجوزات الطيران والفنادق.

ويتضمن الموسم الذي يعدُ مرتاديه بتجارب ترفيهية متنوعة تناسب جميع الشرائح وعلى مدار 60 يوماً من المتعة، لهذا العام أكثر من 2800 فعالية وأكثر من 70 تجربة تفاعلية، و60 لعبة ترفيهية، و20 حفلة غنائية و4 معارض عالمية بالإضافة لفعالية السيرك العالمي الأولى من نوعها في المنطقة، وأول قرية “أنمي” في الشرق الأوسط، ليستغل الموسم بذلك كافّة المقومات التاريخية والثقافية والسياحية لجدة.

سلسلة من الرعايات والشراكات

وتأتي عروض الخطوط السعودية المقدمة لزوار موسم جدة ومشاركتها الفاعلة في الموسم ضمن سلسلة من الرعايات والشراكات التي تسعى من خلالها لدعم أبرز الأحداث السياحية الهادفة لجلب العالم إلى المملكة بصفتها “أجنحة رؤية 2030″، وامتداداً لرعايتها لمختلف مواسم السعودية الرياضية والسياحية والترفيهية، وتأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الترفيه والسياحة في المملكة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جذب مئة مليون سائح.

ويمكن لضيوف “السعودية” الاستفادة من العروض والخصومات الجديدة من خلال الحجز على موقع الخطوط السعودية “Saudia.com” باستخدام كود الخصم JED22 وذلك حتى 2 يوليو 2022.