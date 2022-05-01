كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن خطأ إداري ارتكبه نادي الهلال، قد يؤثر على موقفه بـ السلب في قضية محمد كنو.

ولا تزال القضية، تثير ترقب واهتمام الجمهور السعودي لمعرفة من المخالف الذي سيعاقب.

الرد القانوني في القضية:

وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هُناك مادة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باسم “التثبت” أو “التدابير الوقائية”.

وتابع: “هذه التدابير الوقائية؛ هي خطوة احترازية، يجب أن يقوم بها أي نادٍ، يرغب في التوقيع مع لاعب، لمعرفة وضعه التعاقدي”.

وأضاف: “هذه التدابير؛ هي منهج تشريعي أيضًا، في جميع تشريعات فيفا، بخصوص قضايا توقيع عقدين، لنفس الفترة الزمنية”.

وواصل الأمير: “وحتى في حال عدم إبلاغ الهلال من قبل لجنة الاحتراف فكان لزامًا على النادي، التثبت واتخاذ التدابير الوقائية، من خلال مخاطبة لجنة الاحتراف؛ لمعرفة وضع كنو التعاقدي، قبل التجديد معه”.