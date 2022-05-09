وجّه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع تضمين خطبة الجمعة القادمة حث المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة.

الإدلاء ببيانات دقيقة:

كما وجه الوزير، بحسب الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر، بحث الخطباء بشأن التأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة.

التعداد السكاني:

ويعرف التعداد السكّانيّ بأنه العملية الكلّيّة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الاجتماعية والاقتصادية، المتعلقة بالسكّان وانتشارهم الجغرافي في زمن معيّن.

ويعد تعداد السعودية 2022 برنامجًا وطنيًّا يستهدف جمع البيانات الإحصائية الدقيقة التي تخصّ سكان المملكة.