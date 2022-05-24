بدأت بنهاية دوام اليوم الثلاثاء، الإجازة المطولة قبل الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443.

التقويم الدراسي:

وبحسب التقويم الدراسي، فإن الطلاب سيدخلون في إجازة مطولة بدءًا من غدٍ الأربعاء الموافق 24 شوال، بسبب تتبع إجازة نهاية الأسبوع والإجازة المطولة لشهر شوال.

وللفصل الثالث من العام الدراسي الحالي إجازة مطولة أخرى من المقرر أن تبدأ في تاريخ 16 ذي القعدة الموافق 15/ 06/ 2022 لتكون آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة، تليها إجازة نهاية العام.

وعبر تويتر، أبدى الطلاب وأولياء الأمور سعادتهم ببدء الإجازة المطولة، مستعرضين بعض الخطط التي سيقومون بها خلالها للاحتفال بها.

عطلة وإجازة:

وقالت سعاد: يجب أن نعرف الفرق بين كلمة عطلة وكلمة إجازة، فكلمة عطلة جاءت من التعطيل والعطل وهي تدل على الخلو وتكون أيامها معروفة ومحددة كعطلة الأسبوع والعطلة الصيفية وهذه العطلة، بينما الإجازة جاءت من الفعل أجاز يجيز وهي الإذن وتكون أيامها غير محددة كالإجازة المرضية وغيرها.

وكتب عبداللطيف: فعاليات موسم جدة كثيرة ومتعة ما لها مثيل، هعيش الحماس في الإجازة المطولة معها.

أما قصيمي فنصح بالقول: عليكم أن تستمتعوا بكل أيامها عيشوها بكل دقائقها وابتعدوا عن المسائل الصغيرة التافهة التي قد تفسد عليكم أوقاتها.

بالنسبة إلى أم نوف فقالت: إجازة مطولة، حان وقت النوم بدلًا من الاستيقاظ باكر، فيما علقت رباب الشمري: سينما وحفلات وزيارة إلى العلا، مرحب بالإجازة المطولة.

وتساءل عامر ساخرًا: بما إنها إجازة. هل أخرب نظام نومي ولا أخلي زي ما هو؟