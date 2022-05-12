استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات إلغاء ملف المنشأة.

خطوات إلغاء ملف المنشأة:

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه لإلغاء ملف المنشأة لا بد من تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي، وشطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، وكذلك الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال – خدمة إلغاء ملف منشأة.

بلاغ تغيب العامل:

في سياق آخر، قالت الوزارة إنه من شروط تقديم بلاغ تغيب على العامل أن تكون رخصة العمل الخاصة بالعامل سارية الصلاحية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول (عقد العمل – إنهاء العقد) من خلال زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي: هنا.