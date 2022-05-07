من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر نظام نور.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في الخامس من إبريل الماضي، مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.

وأوضحت وزارة التعليم، أن التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية سيكون في الفترة من 16/ 9/ 1443هـ إلى 23/ 9/ 143هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحدّ أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

تسجيل طلاب الابتدائي:

وأضافت أن التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية سيكون في الفترة من 16/ 9/ 1443هـ على أن يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/ 3/ 1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

وأشارت إلى أن التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سيكون في الفترة من 7/ 10/ 1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17/ 3/ 1444هـ، للفئات العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

خطوات التسجيل:

تشمل خطوات التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور ما يلي:

– الضغط على تسجيل الدخول

– اختيار رابط تسجيل ولي أمر جديد

– إضافة هوية ولي الأمر ويظهر اسم المستخدم المقترح

– الضغط على التالي

– إضافة البيانات المرسلة (اسم المستخدم – وكلمة السر)

– ثم اتباع الخطوات حتى إتمام عملية التسجيل