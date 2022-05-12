أعاد المرور السعودي التذكير بخطوات تنفيذ خدمة الوكالة الإلكترونية للسيارات في منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة الفروع وإدارات المرور المختلفة.

تفعيل الكفالة الإلكترونية في أبشر