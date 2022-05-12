أعاد المرور السعودي التذكير بخطوات تنفيذ خدمة الوكالة الإلكترونية للسيارات في منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة الفروع وإدارات المرور المختلفة.
تفعيل الكفالة الإلكترونية في أبشر
ولفت المرور إلى أن تفعيل الوكالة يتم من خلال ما يلي:
- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
- الانتقال إلى أيقونة خدماتي من تبويب خدمات.
- الدخول للخدمات العامة.
- اختيار خدمة الكفالة.
- اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.
- إدخال بيانات المكفول.
- الضغط على أيقونة السداد.
- التأكد من إجمالي المبلغ.
- إدخال بيانات البطاقة البنكية.
- طباعة الرقم المرجعي.
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