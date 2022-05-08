استعرض خبير الأمن السيبراني عبدالرحمن الداعج، الإجراءات المطلوبة في حالة التعرض لاحتيال وابتزاز مالي.



وأكد الداعج، خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التعرض للاحتيال أو الابتزاز المالي يتطلب تنفيذ مجموعة خطوات لازمة بشكل سريع.

إجراءات مطلوبة:

وأضاف أنه حال سحب مبلغ مالي كبير من الرصيد المالي، يتطلب إبلاغ البنك للحصول على المساعدة، وفي حالة كانت السرقة بسبب رسالة احتيالية وردت للمستفيد عليه أن يرسلها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ابتزاز:

ولفت خبير الأمن السيبراني إلى أنه في حالة تعرض المستفيد إلى ابتزاز من خلال صور أو مقاطع فيديو، يتم الإبلاغ عن ذلك من خلال تطبيق كلنا أمن، حيث يتم التعامل مع البلاغات بسرية وجدية.