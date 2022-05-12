قدم مجلس شؤون الأسرة العديد من النصائح والخطوات التي تضمن رفع مستوى الأبناء الدراسي.

جوائز تشجيعية:

وشدد المجلس على ضرورة الاستماع إلى الأبناء والتواصل مع المدرسة، ووضع جوائز تشجيعية للمتفوقين وحضور الأنشطة والفعاليات.

انتظام الدراسة:

وانتظم طلبة التعليم العام والجامعي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بعد قضائهم إجازة العيد.

ويستكمل الطلاب رحلتهم التعليمية والعودة لمقاعدهم الدراسية، ومتابعة انتظام حضورهم وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتفعيل الشراكة مع أولياء الأمور والأسر؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه خلال الفصل الدراسي الثالث.