أوضح تطبيق توكلنا، طريقة استعراض بطاقة “شَهْم” لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وقال تطبيق توكلنا، إنه يمكن للمستفيدين استعراض بطاقات أسر الشهداء والمصابين والأسـرى والمفقودين من خلال المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا خدمات؛ بهدف تقديم الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة.

وتشمل الخطوات الخدمة ما يلي:

– تسجيل الدخول إلى التطبيق

– ثم اختيار المحفظة الرقمية

– ثم اختيار الوثائق الأخرى

– عند الضغط على بطاقة “شَهْم” سيتم عرضها بحجم الشاشة

يذكر أن الربط التقني لبطاقة “شَهْم” الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مع تطبيق “توكلنا خدمات” يتيح التحقق من هوية حامل البطاقة أثناء إبراز التطبيق.