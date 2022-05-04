خرج فيلم أشباح أوروبا للمطربة هيفاء وهبي بشكل رسمي من سباق أفلام عيد الفطر المبارك في مصر، رغم عرضه في عدة دول بالخليج من بينها المملكة؛ وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين بطلة العمل هيفاء ومنتجه محمد وزيري.

وتشهد الأزمة بين الطرفين تصاعدًا أثرت على الفيلم ليبقى حبيسًا بسبب عدة قضايا متبادلة بين هيفاء وهبي ووزيري.

أشباح أوروبا:

فيلم أشباح أوروبا تم تصويره عام 2019، وكان من المقرر أن يرى النور في ذلك الوقت، ولكن بسبب المشاكل التي تفاقمت بين هيفاء ووزيري، واتهام الأولى بسرقة الثاني لكافة ممتلكاتها، رفضت الأولى عرض الفيلم، وما زال العمل حتى الآن لا يعرف له وقت للعرض، رغم أنه تحدد له من قبل موعدان للعرض، وفي كل مرة يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن، وهو من إخراج محمد الحماقي.

يُعرض في المملكة:

واستقبلت دور العرض السينمائي في المملكة والإمارات والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين وقطر، فيلم أشباح أوروبا إلى جانب فيلمي “واحد تاني” لأحمد حلمي و”زومبي” لعلي ربيع وحمدي المرغني، ليبدأ عرضهم تزامنًا مع عيد الفطر، ويلحق بهم الأسبوع المقبل فيلم “العنكبوت” لأحمد السقا.

قصة الفيلم:

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.