أعلن تطبيق واتساب نيته إنهاء الدعم الفني لعدد من هواتف “آيفون” بحلول 24 أكتوبر المقبل تقريباً.

وأوضح تطبيق واتساب في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيُنهي أي دعم أمني لهواتف “آيفون” العاملة بنظامي تشغيل “آي أو إس 10″ و”آي أو إس 11”.

أهمية ترقية أنظمة التشغيل

ونصح تطبيق واتساب المستخدمين بضرورة ترقية أنظمة تشغيلهم لنظام تشغيل “آي أو إس 12” لما هو أحدث حتى يتمتعوا بالدعم الأمني لحساباتهم.

هواتف “آيفون 5 إس” و”آيفون 6″ وآيفون 6 إس”، قد تتأثر بهذا القرار من واتساب، ولن يتمكنوا من استخدام “واتساب” إلا إذا غيروا هواتفهم بصورة كاملة لعدم قابلية تلك الهواتف تحميل نظام تشغيل “آي أو إس 12”.