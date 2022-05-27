فتح نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق الفريق ضاحي خلفان، النار على أمين مليشيا حزب الله الإرهابي حسن نصر الله بعد فضائح الحزب وتهريب الكبتاجون.

حسن نصر الله زعيم عصابة

وكتب “ضاحي” في تغريدته على “تويتر”: “أمين حزب الله السيد حسن نصر الله ألا يستحي، الحزب وقيام جماعته بصناعة وتهريب الكبتاجون وانكشاف الأمر بوضوح ألا يقدم استقالته .. إنه هو نفسه زعيم العصابة ؟”. وتابع: “إذا كان بريئًا وجب عليه الاستقالة ؟، بقاؤه يعني عارف وحارف وعليه أن يحلق الذقن الكبتاجوني”.

خسارة حزب الله في الانتخابات

وفي ذات السياق، تجرع حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد الخسارة؛ وذلك وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها الثلاثاء.

وكشف إحصاء للنتائج الرسمية أن حزب الله وحلفاءه حصلوا على 62 مقعدًا في البرلمان اللبناني، ما يعني فقدهم للأغلبية داخل البرلمان المؤلف من 128 عضوًا.

ويأتي ذلك في تطور يعكس الغضب الشعبي بسبب الانهيار المالي في البلاد وغياب المساءلة عن تفجير مرفأ بيروت في عام 2020، وفقًا لـ”رويترز”.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا حزب الله الإرهابية تورطت في العديد من جرائم تهريب المخدرات ولها دور بارز في انفجار مرفأ بيروت كما يعرقل الحزب مسيرة الحياة السياسية في البلاد من خلال تنفيذ أجندة إيرانية تخدم مصالح الملالي في المنطقة.